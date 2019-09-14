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23:25   14 Сентября 2019
Весь мир

Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаки на НПЗ королевства

Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаки на НПЗ королевства

Американский лидер Дональд Трамп после нападения дронов на предприятия саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману, сообщает агентство SPA.

По телефону Трамп подтвердил готовность Штатов сотрудничать с Саудовской Аравией для поддержания безопасности и стабильности, подчеркнув, что атаки на НПЗ Saudi Aramco крайне негативно повлияли на экономику США и на мировую экономику в целом.

 

Бен Салман, со своей стороны, «подчеркнул готовность и силу королевства противостоять такой террористической агрессии и бороться с ее последствиями».

Ранее поступала информация о возгорании, возникшем в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, владельцем которых является государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco. Позже мятежные хуситы Йемена взяли ответственность за атаки на себя.

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Автор: Мария Милкевич
#шойгу #трамп #саудовская аравия

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