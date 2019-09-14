Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новый мэр Сочи приступил к формированию команды администрации

Новый мэр Сочи приступил к формированию команды администрации

 Двое россиян пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Двое россиян пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Пушков считает, что Киеву стоит думать не об «ответах России»

Пушков считает, что Киеву стоит думать не об «ответах России»

 Медведь убил польского туриста в Армении

Медведь убил польского туриста в Армении
Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам

Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам

 Волкер надеется вскоре встретиться с Сурковым

Волкер надеется вскоре встретиться с Сурковым
Новый мэр Сочи приступил к формированию команды администрации

Новый мэр Сочи приступил к формированию команды администрации

 Двое россиян пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Двое россиян пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Пушков считает, что Киеву стоит думать не об «ответах России»

Пушков считает, что Киеву стоит думать не об «ответах России»

 Медведь убил польского туриста в Армении

Медведь убил польского туриста в Армении
Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам

Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам

 Волкер надеется вскоре встретиться с Сурковым

Волкер надеется вскоре встретиться с Сурковым
23:01   14 Сентября 2019
Россия

Новый мэр Сочи приступил к формированию команды администрации

Новый мэр Сочи приступил к формированию команды администрации

Новоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский приступил к формированию команды администрации и уже назначил восемь заместителей, по информации мэрии.

По его словам, команда должна «оперативно решать все возникающие вопросы». Копайгородский, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края, уволил несколько вице-мэров и глав городских районов, внес изменения в структуру администрации, сократил количество замов с десяти до восьми и перераспределил между ними часть полномочий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сочи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...