Новый мэр Сочи приступил к формированию команды администрации

Новоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский приступил к формированию команды администрации и уже назначил восемь заместителей, по информации мэрии.

По его словам, команда должна «оперативно решать все возникающие вопросы». Копайгородский, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края, уволил несколько вице-мэров и глав городских районов, внес изменения в структуру администрации, сократил количество замов с десяти до восьми и перераспределил между ними часть полномочий.