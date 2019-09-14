Пушков считает, что Киеву стоит думать не об «ответах России»

Сенатор Алексей Пушков среагировал в Twitter на слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что лучший способ ответить России — это продемонстрировать успешность страны.

Пушков считает, что такого «ответа» киевских властей придется ждать очень долго, если основываться на словах, произнесенных в эфире телеканала «112» директором энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентином Землянским, который признал отрицательную социально-экономическую динамику в стране.

«Украинский эксперт Землянский сообщил, что все больше украинцев переходят с газа на дрова из-за падения уровня жизни», — отметил Пушков.

По мнению Пушкова, в таких обстоятельствах украинскому премьеру стоит думать «не об ответах России».

Ранее Гончарук заявил об «очень прагматичном» курсе, которого Киев намерен придерживаться в отношениях с Москвой, лучшим ответом Мокоторой послужит «собственный успех».