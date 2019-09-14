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21:45   14 Сентября 2019
Россия

Двое россиян пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Двое россиян пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Двое граждан РФ пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в турецкой Анталье. Об этом сообщило в субботу, 14 сентября, российское генконсульство в Анталье.

Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, который соединял парашют с катером. Сильным порывом ветра туристов отбросило на пальмы на берегу. В результате при падении россияне получили травмы. Их госпитализировали в медучреждения Антальи.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь»,  — отметили в генконсульстве.

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Автор: Алла Ларионова
#туристы #анталья

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