Двое россиян пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Двое граждан РФ пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в турецкой Анталье. Об этом сообщило в субботу, 14 сентября, российское генконсульство в Анталье.

Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, который соединял парашют с катером. Сильным порывом ветра туристов отбросило на пальмы на берегу. В результате при падении россияне получили травмы. Их госпитализировали в медучреждения Антальи.