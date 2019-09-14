Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) о приверженности минскому и нормандскому форматам.

По его словам, минские договоренности не были как следует выполнены, но это все, что есть на данный момент, и эту базу нельзя ставить под сомнение, потому что сейчас есть движение, приверженность и решимость.

Лайчак добавил, что подвергают сомнению минский и нормандский форматы те, кто вообще не заинтересован в решении конфликта на юго-востоке Украины.

Одним из ключевых направлений работы глава ОБСЕ назвал продолжение обменов пленными, однако для введения миротворцев на Донбасс, по его мнению, время еще не пришло.