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21:15   14 Сентября 2019
Россия

Количество жертв ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Количество жертв ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Количество погибших при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области в субботу, 14 сентября, возросло до восьми человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пострадавшая 1948 года рождения, которую после аварии привезли в Ярославскую областную больницу, ушла из жизни от полученных травм.

Инцидент произошел в районе поселка Заячий Холм. Ранее сообщалось, что среди пострадавших в аварии есть ребенок.

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #ярославская область

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