Количество жертв ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Количество погибших при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области в субботу, 14 сентября, возросло до восьми человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пострадавшая 1948 года рождения, которую после аварии привезли в Ярославскую областную больницу, ушла из жизни от полученных травм.

Инцидент произошел в районе поселка Заячий Холм. Ранее сообщалось, что среди пострадавших в аварии есть ребенок.