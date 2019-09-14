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20:51   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Медведь убил польского туриста в Армении

Медведь убил польского туриста в Армении

Гражданин Польши погиб в субботу, 13 сентября, в Армении,куда прибыл как турист, в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац. Об этом сообщили пресс-службе МЧС страны.

О нападении опасного хищника в службу спасения сообщила подруга жертвы гражданка Польши Марго Л. Спасатели нашли пострадавших через два часа. На место происшествия на вертолете прибыли врачи медицинского центра «Эребуни», констатировавшие смерть поляка Петра Б. 1986 года рождения.

По информации пресс-службы, сопровождавшая погибшего женщина пострадала. Она была доставлена в медцентр города Аштарак в 20 километрах от Еревана. 

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Автор: Алла Ларионова
#туристы #армения #медведь

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