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20:39   14 Сентября 2019
Весь мир

Волкер надеется вскоре встретиться с Сурковым

Волкер надеется вскоре встретиться с Сурковым

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер надеется на то, что вскоре сможет договориться о встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Его слова приводит агентство УНИАН.

Также американский спецпредставитель отметил, что поддерживал связь с Сурковым в течение последних нескольких недель, пытаясь определиться с датой встречи.

«Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать»,  — сообщил Волкер.

С августа 2017 года в общей сложности прошло четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представителя США Курта Волкера. СМИ предполагают, что такой механизм консультаций по Украине между двумя странами себя исчерпал и вряд ли в будущем будет использоваться.

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Автор: Алла Ларионова
#сурков #сша #украина #волкер

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