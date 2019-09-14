Волкер надеется вскоре встретиться с Сурковым

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер надеется на то, что вскоре сможет договориться о встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Его слова приводит агентство УНИАН.

Также американский спецпредставитель отметил, что поддерживал связь с Сурковым в течение последних нескольких недель, пытаясь определиться с датой встречи.

«Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать», — сообщил Волкер.

С августа 2017 года в общей сложности прошло четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представителя США Курта Волкера. СМИ предполагают, что такой механизм консультаций по Украине между двумя странами себя исчерпал и вряд ли в будущем будет использоваться.