Электричка насмерть переехала двух человек в Мытищах

Два человека погибли под колесами электрички в подмосковных Мытищах. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Уточняется, что инцидент произошел на станции «Тайнинская», которая находится в Мытищах. Поезд «Болшево — Москва» насмерть травмировал двоих граждан, один из них несовершеннолетний.

В настоящее время, транспортные полицейские работают на месте происшествия, устанавливая все детали трагедии.