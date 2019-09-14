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20:21   14 Сентября 2019
Россия

Электричка насмерть переехала двух человек в Мытищах

Электричка насмерть переехала двух человек в Мытищах

Два человека погибли под колесами электрички в подмосковных Мытищах. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Уточняется, что инцидент произошел на станции «Тайнинская», которая находится в Мытищах. Поезд «Болшево — Москва» насмерть травмировал двоих граждан, один из них несовершеннолетний.

В настоящее время, транспортные полицейские работают на месте происшествия, устанавливая все детали трагедии.

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Автор: Алла Ларионова
#электричка #мытищи

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