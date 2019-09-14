Проживающие за границей граждане Туниса предпочли игнорировать выборы президента
Явка на президентских выборах со стороны граждан Туниса, которые живут за границей, оказалась очень низкой. Об этом рассказал член Независимой избирательной комиссии Набиль аль-Азизи.
Он заметил, что на избирательные участки в арабских странах явились лишь четыре тысячи человек, что составляет всего 11% от общего количества зарегистрированных избирателей. К примеру, в Италии проголосовали 929 тунисцев, что составляет 1,6%. Больше всего выходцев из Туниса проживают во Франции, их порядка 200 тысяч избирателей. Из них на избирательные участки явились только шесть тысяч (3%).
Голосование на выборах президента Туниса за рубежом закончится 15 сентября. Также в этот день досрочные выборы президента состоятся в самом Тунисе.
Напомним, прошлый президент Аль-Баджи Гаида ас-Себси ушел из жизни в 92 года 25 июля. Он правил страной с 2014 года.
На президентскую должность в Тунисе в настоящее время претендуют 24 кандидата. Фаворитами считают премьер-министра Юсеф Шахеда и главу Минобороны страны Абделькерима Збиди.
Такое холодного отношение граждан Туниса к выборам объясняется многолетним кризисом и недоверием к власти. Граждане массово покидают страну, которую наводняют террористы. По мнению множества экспертов, политическая борьба лишь усугубляет нестабильность в Тунисе.