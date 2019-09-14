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18:46   14 Сентября 2019
Россия

Родители детей-аутистов из РФ впервые выступили в Европе

Родители детей-аутистов из РФ впервые выступили в Европе

Родители из России впервые выступили на крупнейшем европейском конгрессе по аутизму, проводимом ассоциацией Autism-Europe в Ницце. РФ представлял член правления ассоциации «Аутизм-Регионы» Евгений Бондарь. Об этом сообщает «360».

На симпозиуме «Доступ к обучению и школьному образованию» он заявил о плюсах инклюзивного обучения, когда дети с аутизмом полностью или частично учатся в образовательной школе, а также озвучил результаты работы ресурсных классов в России.

Открытия ресурсных классов в РФ добились сами родители. В настоящее время в стране по такой модели обучаться может почти тысяча детей с расстройством аутистического спектра в 27 регионах. При этом число регионов с «ресурсными классами» растет ежегодно.

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Автор: Анастасия Филиппова
#дети #образование #аутизм

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