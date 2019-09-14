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18:29   14 Сентября 2019
Россия

В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

В субботу, 14 сентября, избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совершил объезд Приморского района, посетив несколько проблемных мест. Во время объезда он пообщался с местным населением, сообщают «Невские новости». Люди, как отмечает издание, выразили ему благодарность за произведенное в районе благоустройство.

Беглов отметил, что Приморский район активно развивается, однако работы здесь предстоит еще немало. Есть запущенные территории, в некоторых местах не благоустроены подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метрополитена.

Также избранный глава города обсудил с местными жителями нехватку социальной инфраструктуры и планы по преодолению дисбаланса между темпами строительства жилой недвижимости и объектами социальной инфраструктуры..

«Мы сейчас вкладываем большие финансовые средства в ликвидацию дисбаланса между социальной и жилой застройкой», — заметил Беглов.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов

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