В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство
В субботу, 14 сентября, избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совершил объезд Приморского района, посетив несколько проблемных мест. Во время объезда он пообщался с местным населением, сообщают «Невские новости». Люди, как отмечает издание, выразили ему благодарность за произведенное в районе благоустройство.
Беглов отметил, что Приморский район активно развивается, однако работы здесь предстоит еще немало. Есть запущенные территории, в некоторых местах не благоустроены подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метрополитена.
Также избранный глава города обсудил с местными жителями нехватку социальной инфраструктуры и планы по преодолению дисбаланса между темпами строительства жилой недвижимости и объектами социальной инфраструктуры..
«Мы сейчас вкладываем большие финансовые средства в ликвидацию дисбаланса между социальной и жилой застройкой», — заметил Беглов.