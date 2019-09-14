В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) ответили на призыв экс-футболиста Евгения Савина в одном из постов в Instagram дать возможность арбитру Анастасии Пустовойтовой обслужить матч Российской премьер-лиги (РПЛ) или Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Мы внимательно следим за успехами Анастасии Пустовойтовой и считаем ее очень перспективным арбитром. Но у нас есть практика о том, чтобы судить матчи РПЛ и ФНЛ, необходимо судить более низшие дивизионы», — рассказали «Политике cегодня» в пресс-службе.

В прошлом году у Пустовойтовой был опыт судейства матча ФНЛ, в этом году у российского рефери такого опыта нет, что не дает ей права судить высшие дивизионы.

«Мы надеемся, что она будет совершенствовать свое мастерство арбитра, начнет судить ПФЛ и тогда, если все будет хорошо, то мы готовы пригласить ее судить и РПЛ», — добавили в РФС.

В сезоне 2011 и 2012 годов РФС признал Пустовойтову лучшей женщиной-арбитром страны. Рефери имеет категорию FIFA и неоднократно обслуживала международные встречи в женском и юношеском футболе. Вчера Евгений Савин стал свидетелем того, как Пустовойтова стала обладательницей награды «Рефери года» от IFDA. Получила она ее из рук футболистов Фернандо Йерро и Франческо Тотти.