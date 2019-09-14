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18:08   14 Сентября 2019
Россия

Беглов анонсировал переход к трехлетнему циклу проектирования и строительства соцобъектов

Беглов анонсировал переход к трехлетнему циклу проектирования и строительства соцобъектов

Северная столица перейдет к единому трехлетнему циклу проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры, сообщил избранный губернатор города Александр Беглов в ходе рабочего объезда Приморского района. Об этом пишут «Невские новости».

Политик побывал на нескольких проблемных объектах бюджетного строительства, среди которых здание на Ситцевой улице и детская школа искусств на Туристской.

«Нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, а объекта, который ждут жители, нет», — заявил избранный градоначальник.

Беглов дал распоряжение профильным комитетам о переходе на трехлетний цикл строительства объектов социальной инфраструктуры, чтобы в эти временные рамки укладывалось и их проектирование и строительство.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #строительство #беглов

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