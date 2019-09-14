Беглов осмотрел инновационную образовательную среду в одной из лучших школ Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 сентября посетил Приморский район года с проверкой, сообщили «Невские новости». Одним из объектов инспекции оказалась инженерно-технологичная школа № 777, которая расположилась в Лыжном переулке.

Новое учреждение стало одним из лучших в Северной столице. Она отличается инновационной образовательной средой для юных петербуржцев. Здесь обучаются школьники с уклоном в технические науки. Школа вмешает более 1,3 тысячи учеников, а в этом году здесь будут обучаться 900 детей.

Градоначальник после осмотра здания высоко оценил техническое оснащение. Здесь есть мастерские и инженерное оборудование. В классах можно познать гончарное дело или обработку металла и стекла.

«Я уверен в такой школе будут учиться будущие нобелевские лауреаты», — заявил Беглов.

При знакомстве с внутриквартальными подъездами к школе, петербургский глава предложил нововведение. Оно касается обязательных парковочных мест для родителей с ограниченным временем стоянки. Такое решение не только повысит безопасность детей, но и поможет избежать заторов на дороге.