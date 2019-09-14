Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

 В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне

В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне
Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

 В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

 В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне

В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне
Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

 В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
17:32   14 Сентября 2019
Россия

Беглов сменил подрядчика, строившего школу искусств на Туристской улице в Петербурге

Беглов сменил подрядчика, строившего школу искусств на Туристской улице в Петербурге

Избранный губернатор Александр Беглов при объезде Приморского района осмотрел строящуюся школу искусств на Туристкой улице. Он поставил задачу до конца текущего года закончить это строительство и ввести здание в эксплуатацию. Об этом сообщают «Невские новости».

Также градоначальник рассказал о том, что подрядчика на объекте решено было сменить, теперь этим объектом будет заниматься «Монолитстрой».

«Мы посмотрели все планы, сделали жесткий график, чтобы до конца года эту школу можно было ввести», — заявил он, подчеркнув, что дети должны встретить в новом здании Новый год.

Школа искусств — это давний проблемный долгострой. Положительное заключение по проектной документации получили еще в марте 2013 года. В том же году объект включили в Адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014-2015 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...