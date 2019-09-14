Беглов сменил подрядчика, строившего школу искусств на Туристской улице в Петербурге

Избранный губернатор Александр Беглов при объезде Приморского района осмотрел строящуюся школу искусств на Туристкой улице. Он поставил задачу до конца текущего года закончить это строительство и ввести здание в эксплуатацию. Об этом сообщают «Невские новости».

Также градоначальник рассказал о том, что подрядчика на объекте решено было сменить, теперь этим объектом будет заниматься «Монолитстрой».

«Мы посмотрели все планы, сделали жесткий график, чтобы до конца года эту школу можно было ввести», — заявил он, подчеркнув, что дети должны встретить в новом здании Новый год.

Школа искусств — это давний проблемный долгострой. Положительное заключение по проектной документации получили еще в марте 2013 года. В том же году объект включили в Адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014-2015 года.