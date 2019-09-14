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17:29   14 Сентября 2019
Общество

Беглов подарил книгу о Петербурге новому пространству «Авиатор»

Беглов подарил книгу о Петербурге новому пространству «Авиатор»

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу, 14 сентября, в ходе объезда Приморского района посетил новое книжное пространство «Авиатор», которое готовят к открытию и приему читателей. Глава Северной столицы не только пообщался с коллективом книжного пространства, но и подарил книгу о Санкт-Петербурге с личным автографом, передают «Невские новости».

В «Авиаторе» уже собрали мебель, расписали стены и расставили библиотечный фонд. Общая стоимость работ по обустройству книжного пространства составила 17,8 миллиона рублей. Библиотека находится на первом этаже седьмого дома на Богатырском проспекте.

Для читателей подготовили зал выдачи книг, зоны для чтения с детьми, места для работы за компьютером. Библиотечный фонд «Авиатора» превышает 70 тысяч экземпляров. Запланировали, что петербуржцы возьмут порядка 800 тысяч книг ежегодно.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #книги #приморский район

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