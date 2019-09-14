РПЦ приняла членов «Русского экзархата» в юрисдикцию Московского патриархата

Священный синод Русской православной церкви принял в юрисдикцию Московского патриархата главу «Русского экзархата» в Европе архиепископа Иоанна и клириков, находящихся под его руководством.

Архиепископ, который получил титул «Дубнинский», отметил, что в ближайшее время пройдет собрание представителей приходов. По его итогу предложения насчет канонической формы экзархата направят Священному синоду РПЦ и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Напомним, что в прошлом году Константинополь распустил и аннулировал томос Западноевропейского экзархата русских приходов. Ряд священников и прихожан выступил против ликвидации и подчинения греческой церкви. Было инициировано возвращение в РПЦ, которую покинули в советские времена.