Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

 В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне

В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне
Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

 В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

В Приморском районе Петербурга поблагодарили избранного губернатора за благоустройство

 В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне

В РФС рассказали, почему Пустовойтова не сможет судить матчи РПЛ и ФНЛ в этом сезоне
Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

 В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
17:18   14 Сентября 2019
Россия

РПЦ приняла членов «Русского экзархата» в юрисдикцию Московского патриархата

РПЦ приняла членов «Русского экзархата» в юрисдикцию Московского патриархата

Священный синод Русской православной церкви принял в юрисдикцию Московского патриархата главу «Русского экзархата» в Европе архиепископа Иоанна и клириков, находящихся под его руководством.

Архиепископ, который получил титул «Дубнинский», отметил, что в ближайшее время пройдет собрание представителей приходов. По его итогу предложения насчет канонической формы экзархата направят Священному синоду РПЦ и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Напомним, что в прошлом году Константинополь распустил и аннулировал томос Западноевропейского экзархата русских приходов. Ряд священников и прихожан выступил против ликвидации и подчинения греческой церкви. Было инициировано возвращение в РПЦ, которую покинули в советские времена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#религия #рпц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...