Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

Представитель узбекского министерства иностранных дел в субботу, 14 сентября, сообщил, что власти страны и представители российской госкорпорации «Росатом» в ходе 63-й ежегодной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене проведут семинар по развитию атомной энергетики в республике.

По его словам, узбекскую делегацию возглавит министр энергетики Алишер Султанов, также поучаствуют представители агентства «Узатом» и госкорпорации «Росатом». Они впервые организуют международный семинар, который посвятят вопросам развития атомной энергетики в Узбекистане. Конференция Международного агентства по атомной энергии пройдет 16-20 сентября.

Запланировали, что Алишер Султанов выступит с докладом на пленарной сессии, встретится с главами МАГАТЭ Корнелом Феруцэ и Всемирной ядерной ассоциации Агнетой Райзинг и другими высокопоставленными руководителями.

???? Save the date! The 63rd IAEA’s General Conference will take place from 16 to 20 September in Vienna. https://t.co/6lGlTlX1wt #IAEAGC pic.twitter.com/Zaq1J6HVRn