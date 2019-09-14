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17:16   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

Власти Узбекистана и «Росатом» расскажут про АЭС на конференции МАГАТЭ

Представитель узбекского министерства иностранных дел в субботу, 14 сентября, сообщил, что власти страны и представители российской госкорпорации «Росатом» в ходе 63-й ежегодной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене проведут семинар по развитию атомной энергетики в республике.

По его словам, узбекскую делегацию возглавит министр энергетики Алишер Султанов, также поучаствуют представители агентства «Узатом» и госкорпорации «Росатом». Они впервые организуют международный семинар, который посвятят вопросам развития атомной энергетики в Узбекистане. Конференция Международного агентства по атомной энергии пройдет 16-20 сентября.

Запланировали, что Алишер Султанов выступит с докладом на пленарной сессии, встретится с главами МАГАТЭ Корнелом Феруцэ и Всемирной ядерной ассоциации Агнетой Райзинг и другими высокопоставленными руководителями.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэс #росатом #узбекистан #магатэ

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