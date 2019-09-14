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17:00   14 Сентября 2019
Весь мир

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Унитаз, целиком выполненный из 18-каратного золота, украли из дома, где родился бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль. По данным Sky News, речь идет не об обычном предмете сантехники, а о предмете искусства под названием «Америка». Его выполнил итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелана.

По подозрению в краже арестовали 66-летнего мужчину.

Известно, что золотой унитаз был подключен к системе канализации, поэтому дворец Бленхей - родовое имение герцогов Мальборо, к которым принадлежит сам Черчилль, - после кражи оказалось затоплено.

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Автор: Алла Ларионова
#британия #кража #черчилль

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