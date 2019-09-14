Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Унитаз, целиком выполненный из 18-каратного золота, украли из дома, где родился бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль. По данным Sky News, речь идет не об обычном предмете сантехники, а о предмете искусства под названием «Америка». Его выполнил итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелана.

По подозрению в краже арестовали 66-летнего мужчину.

Известно, что золотой унитаз был подключен к системе канализации, поэтому дворец Бленхей - родовое имение герцогов Мальборо, к которым принадлежит сам Черчилль, - после кражи оказалось затоплено.