Первый зампред комитета Госдумы по вопросам СНГ Виктор Водолацкий объяснил заявление украинского министра образования Анны Новосад о внесении изменений в школьные программы и учебники, в которых говорится, что «Россия – друг Украины», навязанными взглядами Госдепа и Евросоюза, которые распространялись при прошлом президенте Украине Петре Порошенко.

«Не все еще переформатировали свои взгляды, которые были навязаны. И поэтому сегодня все еще идет по накатанной дороге: в сторону того, что им [украинскому руководству] предлагается — та «дорожная» карта, которая работала при Порошенко. Но она уже не работает. Она уже приостановлена. И все эти ответвления — отсекаются. Как у дерева есть нежизнеспособные корни, так и здесь: корни, которые прививали представители Госдепа, Евросоюза, они постепенно отсыхают», — рассказал Водолацкий «Политике сегодня».

При Порошенко в СМИ выставляли «агрессором» Россию, преподнося гражданам Украину как саморазвивающуюся страну, объясняет Водолацкий: будто Россия не давала развиваться этому государству.

«Политика Зеленского сейчас направлена на нормализацию отношений с РФ. Поэтому все министры и все правительство, которое сегодня работает и формируется на Украине, они естественно свой вектор разворачивают в сторону России», — отметил депутат.

Депутат думает, что в ближайшее время «Договор о дружбе», разорванный Порошенко и его командой в 2018 году, будет восстановлен, а многие другие указы, дискриминирующие РФ (в т.ч. и о государственном языке) — будут упразднены.

«<...> В ближайшее время и тот "Договор о дружбе", который разорвал Порошенко и его команда, он будет восстановлен. Мы надеемся на более тесные отношения в социально-экономическом плане и в других сферах. Понятно, что это будет не сразу, но поступательными движениями, это все идет на улучшение отношений», — резюмировал собеседник агентства.

Министр культуры Украины во время выступления в Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве рассказала, что революция 2013-2014 годов и война изменили политическую идентичность и политическое сознание общества в разных сферах, что необходимо отобразить в школьной программе: в учебниках, а также в том, как преподают историю учителя.

Перед корректировкой «истории», как заявила Новосад, необходимо «в обществе прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события».