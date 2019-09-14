NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

Эксперты американского журнала National Interest признали, что Америка не имеет вооружений, подобных российской подводной торпеде «Шквал», которую изобрели еще в советское время.

Стоит отметить, что об оружии стало известно только в середине 1990-х годов. Автор статьи уверен, что торпеда способна «в одночасье покорить весь мир».

Вооружение демонстрирует уникальные скоростные показатели: в период холодной войны над- и подводные объекты могли развивать скорость не больше 50 узлов, тогда как «Шквал» способен двигаться до четырех раз быстрее. Его максимальная скорость составляет 200 узлов, что примерно равно 370 километрам в час. Все дело в том, что в движение оружие приводит ракетный двигатель.

К тому же, разработчики значительно снизили сопротивление при помощи так называемого режима суперкавитации — вокруг снаряда образуется пар, благодаря чему он движется не прикасаясь к воде.

Первая версия была разработана в 1960-х годах для поражения подводных лодок НАТО ядерной боеголовкой. Однако этой моделью нельзя было управлять, напомнили специалисты. В последующих версиях торпеда быстро добиралась до области, в которой находилась цель, после чего снижала скорость для более прицельного попадания.

Автор материала отметил, что подобные торпеды достаточно шумные, что потенциально может выдавать локацию запуска. Однако ядерный снаряд и огромная скорость покрывает этот недостаток.