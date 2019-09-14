Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября

Представитель государственного концерна «Белнефтехим» сообщил, что с воскресенья, 15 сентября, автомобильное топливо на автозаправках подорожает на белорусскую копейку (0,3 российского рубля). По его словам, концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на бензин с учетом динамики цен на нефть, которую поставляют на белорусские НПЗ​​​.

Грядущее изменение цен на бензин уже 20-е по счету в 2019 году, причем 15 раз автомобильное топливо дорожало на копейку. Хотя 11 августа цены наоборот снизились на копейку. «Белнефтехим» принял ценовую политику, которая учитывает изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты, поэтому бензин снова подорожает.