Трамп заявил о ликвидации сына Осамы Бин Ладена

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сын Осамы Бин Ладена - Хамза был уничтожен в ходе спецоперации.

Белый дом заявил, что ликвидация Хамзы Бин Ладена не только лишает Аль-Каиду важного лидера и символической связи с его отцом, но и подрывает деятельность террористической организации. Хамза Бин Ладен был ответственен за планирование деятельности нескольких экстремистских структур.

Хамза был 15-ым из 20 детей Усамы бен Ладена и сыном его третьей супруги.