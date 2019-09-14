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В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

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16:17   14 Сентября 2019
Весь мир

Трамп заявил о ликвидации сына Осамы Бин Ладена

Трамп заявил о ликвидации сына Осамы Бин Ладена

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сын Осамы Бин Ладена - Хамза был уничтожен в ходе спецоперации.

Белый дом заявил, что ликвидация Хамзы Бин Ладена не только лишает Аль-Каиду важного лидера и символической связи с его отцом, но и подрывает деятельность террористической организации. Хамза Бин Ладен был ответственен за планирование деятельности нескольких экстремистских структур.

Хамза был 15-ым из 20 детей Усамы бен Ладена и сыном его третьей супруги.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #бен ладен

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