Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

 Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»
В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

 Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября

Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

 Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»
В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

 Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября

Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
16:33   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинская позиция на трехсторонних переговорах по газу не изменится

Украинская позиция на трехсторонних переговорах по газу не изменится

Заместитель украинского министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в субботу, 14 сентября, сообщил, что позиция Киева на трехсторонних консультациях по транзиту российского газа не изменится с новой командой. Новый раунд переговоров РФ, Европейской комиссии и Украины состоится 19 сентября в Брюсселе​​​.

По словам замминистра, Киеве готов к очередному раунду переговоров. Все модальности новая команда сохранила, поэтому карту переговорной позиции детализировали и хорошо просчитали. Украинскую делегацию, которая представит страну на трехсторонних газовых переговорах,сформирует и утвердит правительство.

«Украина всегда готовилась и готова», — резюмировал Тарас Качка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #газ #украины #еврокомиссия #минэкономики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...