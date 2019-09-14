Украинская позиция на трехсторонних переговорах по газу не изменится

Заместитель украинского министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в субботу, 14 сентября, сообщил, что позиция Киева на трехсторонних консультациях по транзиту российского газа не изменится с новой командой. Новый раунд переговоров РФ, Европейской комиссии и Украины состоится 19 сентября в Брюсселе​​​.

По словам замминистра, Киеве готов к очередному раунду переговоров. Все модальности новая команда сохранила, поэтому карту переговорной позиции детализировали и хорошо просчитали. Украинскую делегацию, которая представит страну на трехсторонних газовых переговорах,сформирует и утвердит правительство.