Создатели «Друзей» опровергли слухи о перезагрузке сериала

Создатели сериала «Друзья» — Кевин Брайт, Марта Кауффман и Дэвид Крейн — заявили о невозможности продолжить или перезапустить проект, сообщило агентство Deadline. Они выступили на кинофестивале Tribeca, который проходит в Нью-Йорке.

Кауффман заметила, что перезапуск истории просто «не побьет то, что мы сделали».

«Шоу было о том времени, когда друзья были семьей», — объяснила исполнительный продюсер.

Крейн согласился с коллегой, заметив, что они сделали тот ситком, который хотели.

«У нас все получилось правильно — финальный бантик завязан», — сказал он.

Брайт же не удержался от шутки и заявил, что они должны сделать перезагрузку. Кауффман в ответ пожелала ему удачи.

Напомним, что летом актриса Дженнифер Энистон, исполнившая роль Рэйчел Грин в телесериале, дала фанатам «Друзей» надежду на объединение любимых героев. На одном из шоу она намекнула, что была бы не против поучаствовать в продолжении истории.