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15:44   14 Сентября 2019
Россия

Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

Немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны нашли висящей на дереве в Крыму, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 14 сентября.

Отмечается, что находку обнаружили накануне на склоне оврага в пяти километрах от села Бондаренково, Ленинский район. В этом месте проходит тропа, ведущая к морю. Отмечается, что вес бомбы составил один килограмм.

«При дополнительном обследовании территории были обнаружены еще две авиационные осколочные бомбы весом 2,5 килограмма и 20 килограмм», — добавили в пресс-службе.

В публикации указано, что за 13 сентября личный состав Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым нашел четыре снаряда и провел две операции по обезвреживанию. Все находки транспортировали на специализированный полигон для уничтожения.

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Автор: Анна Манц
#мчс #крым #вов #снаряд

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