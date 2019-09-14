Президент МОК раскритиковал прямые денежные вознаграждения спортсменам

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в субботу, 14 сентября, высказался против прямых денежных вознаграждений спортсменам от МОК. Ранее комиссия спортсменов Германии попросила МОК перераспределять в пользу атлетов часть денег.

По словам Баха, атлеты — не рабочие и не сотрудники Международного олимпийского комитета. Олимпийские игры предоставляют спортсменам шанс преуспеть в жизни, поэтому Национальные олимпийские комитеты их поддерживают не только финансово, но и обеспечивают сопровождение тренеров, предоставляют медицинскую помощь.

«В общей концепции финансирования необходимо обеспечить универсальный подход и продемонстрировать разнообразие видов спорта», — добавил президент МОК.

Спортсменам нужно увидеть общую картину. Возможно, жалуются только спортсмены высокого уровня, но если они сравнят возможности с возможностями атлетов из 200 других Национальных олимпийских комитетов, например, из Африки, Южной Америки, тогда увидят большую разницу.