Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

 Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»
В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

 Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября

Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму

 Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»
В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

В Госдуме ожидают скорого восстановления «Договора о дружбе» между РФ и Украиной

 Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября

Бензин в Белоруссии подорожает на копейку с 15 сентября
Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

Из бывшего замка Черчилля похитили золотой унитаз

 NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»

NI рассказал о российской торпеде, способной «в одночасье покорить весь мир»
15:39   14 Сентября 2019
Весь мир

Президент МОК раскритиковал прямые денежные вознаграждения спортсменам

Президент МОК раскритиковал прямые денежные вознаграждения спортсменам

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в субботу, 14 сентября, высказался против прямых денежных вознаграждений спортсменам от МОК. Ранее комиссия спортсменов Германии попросила МОК перераспределять в пользу атлетов часть денег. 

По словам Баха, атлеты — не рабочие и не сотрудники Международного олимпийского комитета. Олимпийские игры предоставляют спортсменам шанс преуспеть в жизни, поэтому Национальные олимпийские комитеты их поддерживают не только финансово, но и обеспечивают сопровождение тренеров, предоставляют медицинскую помощь.

«В общей концепции финансирования необходимо обеспечить универсальный подход и продемонстрировать разнообразие видов спорта», — добавил президент МОК.

Спортсменам нужно увидеть общую картину. Возможно, жалуются только спортсмены высокого уровня, но если они сравнят возможности с возможностями атлетов из 200 других Национальных олимпийских комитетов, например, из Африки, Южной Америки, тогда увидят большую разницу.

«Мы поддерживаем олимпийцев и платим значительные суммы НОК», — резюмировал Томас Бах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мок #спортсмены #бах #выплаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...