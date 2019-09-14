Премьер-министр Украины призвал сделать страну «снова великой»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) процитировал лозунг американского главы Дональда Трампа, призвал «сделать Украину снова великой». Об этом сообщают местные СМИ.

Также председатель украинского правительства сообщил, что кабмин намерен открыть рынок земли, либерализировать трудовые отношения, решить демографический кризис и провести перепись населения на Украине.

Гогнчарук, что 2020 год для украинского государства станет годом больших реформ. Кроме того, премьер Украины напомнил, что несколько лет назад на форуме также выступал нынешний американский президент Дональд Трамп, в которого «никто не верил».