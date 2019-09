Москва ожидает прирост туристов в пределах 10 процентов в 2019 году

Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева в субботу, 14 сентября, в ходе 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) сообщила, что Москва ожидает прирост туристов в пределах десяти процентов в 2019 году. По ее словам, традиционно ожидаются туристы из КНР и Германии, а среди новых планируются гости из Южной Кореи.

Ранее Проничева говорила, что в 2018 году столицу посетили 23 миллиона 550 тысяч человек​​​. Столичные власти считают, что география стран сильно не изменится, хотя Москва ждет туристов из Южной Кореи, где начали отдельную информационную кампанию.

UNWTO впервые проходит в РФ. Московская выездная программа пройдет 14–15 сентября. Зарегистрировались более 270 делегатов из 60 стран мира.

