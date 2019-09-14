Москва ожидает прирост туристов в пределах 10 процентов в 2019 году
Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева в субботу, 14 сентября, в ходе 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) сообщила, что Москва ожидает прирост туристов в пределах десяти процентов в 2019 году. По ее словам, традиционно ожидаются туристы из КНР и Германии, а среди новых планируются гости из Южной Кореи.
Ранее Проничева говорила, что в 2018 году столицу посетили 23 миллиона 550 тысяч человек. Столичные власти считают, что география стран сильно не изменится, хотя Москва ждет туристов из Южной Кореи, где начали отдельную информационную кампанию.
UNWTO впервые проходит в РФ. Московская выездная программа пройдет 14–15 сентября. Зарегистрировались более 270 делегатов из 60 стран мира.
????????️The latest edition of UN Tourism News ???? features all the developments from #GA23, with news and Q&As with key stakeholders. Read more: https://t.co/SeK9baZoWK pic.twitter.com/Qwu2WRYHry— World Tourism Organization (@UNWTO) 13 сентября 2019 г.