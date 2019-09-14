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14:59   14 Сентября 2019
Россия

Беглов выдвинет сенатором от Санкт-Петербурга Матвиенко

Беглов выдвинет сенатором от Санкт-Петербурга Матвиенко

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Беглов выдвинет сенатором от Северной столицы Валентину Матвиенко.

Об этом сам градоначальник заявил журналистам. Он отметил, что выдвинет Матвиенко, которая в настоящее время является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства, после вступления в должность губернатора. 

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», — заявил Беглов представителям СМИ.

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Автор: Алла Ларионова
#матвиенко #петербург #беглов

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