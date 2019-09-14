Беглов выдвинет сенатором от Санкт-Петербурга Матвиенко

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Беглов выдвинет сенатором от Северной столицы Валентину Матвиенко.

Об этом сам градоначальник заявил журналистам. Он отметил, что выдвинет Матвиенко, которая в настоящее время является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства, после вступления в должность губернатора.