Беглов выдвинет сенатором от Санкт-Петербурга Матвиенко
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Беглов выдвинет сенатором от Северной столицы Валентину Матвиенко.
Об этом сам градоначальник заявил журналистам. Он отметил, что выдвинет Матвиенко, которая в настоящее время является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства, после вступления в должность губернатора.
«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», — заявил Беглов представителям СМИ.