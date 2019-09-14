Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

 Москва ожидает прирост туристов в пределах 10 процентов в 2019 году

Москва ожидает прирост туристов в пределах 10 процентов в 2019 году
Медведева пригласили в Белград в октябре на 75-летие освобождения города

Медведева пригласили в Белград в октябре на 75-летие освобождения города

 Власти Украины хотят законодательно уточнить минимальную скорость интернета

Власти Украины хотят законодательно уточнить минимальную скорость интернета
Каталонские власти поддержали открытие представительства в РФ

Каталонские власти поддержали открытие представительства в РФ

 ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки
Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

 Москва ожидает прирост туристов в пределах 10 процентов в 2019 году

Москва ожидает прирост туристов в пределах 10 процентов в 2019 году
Медведева пригласили в Белград в октябре на 75-летие освобождения города

Медведева пригласили в Белград в октябре на 75-летие освобождения города

 Власти Украины хотят законодательно уточнить минимальную скорость интернета

Власти Украины хотят законодательно уточнить минимальную скорость интернета
Каталонские власти поддержали открытие представительства в РФ

Каталонские власти поддержали открытие представительства в РФ

 ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки
14:46   14 Сентября 2019
Россия

Полицейские проверят обстоятельства падения шкафа на ребенка в детсаду Улан-Удэ

Полицейские проверят обстоятельства падения шкафа на ребенка в детсаду Улан-Удэ

Представитель министерства внутренних дел по Бурятии в субботу, 14 сентября, сообщил, что полицейские проверят обстоятельства ЧП в детском саду Улан-Удэ, где на ребенка упал шкаф. По информации МВД, о случившемся полицейским сообщили врачи, передает РИА Новости.

«В данный момент проводится проверка, по результатам которой примут правовое решение», — добавили в региональном главке МВД.

Ранее местные информационные сайты и ряд пабликов в социальных сетях обнародовали информацию, что в одном из детсадов Улан-Удэ на трехлетнего ребенка упал шкаф. По словам очевидцев, ребенок лежал в луже крови. Малыша госпитализировали. Врачи наложили 12 швов, предстоит длительное лечение и пластическая операция.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#ребенок #полиция #шкаф #улан-удэ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...