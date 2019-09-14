Полицейские проверят обстоятельства падения шкафа на ребенка в детсаду Улан-Удэ

Представитель министерства внутренних дел по Бурятии в субботу, 14 сентября, сообщил, что полицейские проверят обстоятельства ЧП в детском саду Улан-Удэ, где на ребенка упал шкаф. По информации МВД, о случившемся полицейским сообщили врачи, передает РИА Новости.

«В данный момент проводится проверка, по результатам которой примут правовое решение», — добавили в региональном главке МВД.

Ранее местные информационные сайты и ряд пабликов в социальных сетях обнародовали информацию, что в одном из детсадов Улан-Удэ на трехлетнего ребенка упал шкаф. По словам очевидцев, ребенок лежал в луже крови. Малыша госпитализировали. Врачи наложили 12 швов, предстоит длительное лечение и пластическая операция.