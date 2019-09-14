Навальный требует должок с коммунистов, прошедших в Мосгордуму по «Умному голосованию»

Депутаты от КПРФ, которые попали в Мосгордуму при помощи «Умного голосования» Алексея Навального, вынуждены отдать долг своему «помощнику», а значит продвигать его интересы и выполнять политический заказ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что в проекте блогера было представлено 35 кандидатов-коммунистов. Стоит отметить, что это хорошая подстраховка, ведь при таком количестве кто-то в любом случае попадет в городскую думу и дело даже не в «Умном голосовании». В результате в парламент пробралась лишь треть представленных претендентов, что является провалом. Но не для Навального, который на всех углах трубит о своей личной победе, ведь депутаты теперь должны блогеру.

Так, еще даже не освоившись на новых должностях, ряд коммунистов начал «отрабатывать» победу. Сперва они потребовали отставки главы столичного избиркома Валентина Горбунова, ссылаясь на якобы нарушения при подсчете голосов.

Также они выступили за немедленное прекращение преследования участников массовых беспорядков в Москве по административным и уголовным делам. Напомним, что организаторами незаконных акций выступили члены «тусовки» Навального, которые не смогли попасть на выборы из-за подделки подписей и других махинаций. Депутаты КПРФ, видимо, забыли, что правомерность действий задержанных должны оценивать правоохранители, а не они.

Внимание привлекает и продвижение идеи отменить результаты электронного голосования. Здесь стоит напомнить, что коммунисты получили значительную поддержку именно благодаря ему. Мало верится, что это идея зародилась именно в головах представителей КПРФ, а не у того же Навального.

Как вишенка на торте — требование провести антикоррупционные расследования в отношении членов московских и федеральных органов власти, которые получили наибольший резонанс.

По сути, все вышеперечисленное — это копирка идей Навального и его так называемого ФБК.

К тому же, блогер открыто агитировал за очень сомнительных кандидатов. Например, рассмотрим поведение Сергея Севастьянова: во время встречи с избирателями он заявил одному из собравшихся, что его голос не нужен ему. Кандидат даже не стеснялся в выражениях и вовсю матерился. Его избирательная кампания проходила с затыканием ртов тем, кто осмеливался возражать, и пренебрежительным отношением к москвичам. Но, несмотря на это, свое кресло в МГД он получил.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что депутаты из КПРФ действительно теперь вынуждены отрабатывать свои мандаты. Навальный только начал, дальше он попытается «убрать» неудобных парламентариев, чтобы заполнить их места кандидатами из «оппозиции». Если его план сработает, то Мосгордума развалится.