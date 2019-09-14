Медведева пригласили в Белград в октябре на 75-летие освобождения города

Представитель пресс-службы сербского лидера в субботу, 14 сентября, сообщил, что президент Александр Вучич пригласил российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Белград в октябре на празднование 75-летия освобождения города от немецко-фашистских войск.

«Для нас особая честь, что вы посетите нас в день, когда мы отмечаем 75-ую годовщину освобождения Белграда», — добавил Александр Вучич в телефоном разговоре с премьер-министром РФ.

Представители страны смогут вместе отметить день, когда народы, объединенные свободой, победили общего врага, сказал президент Сербии. Также Александр Вучич поздравил Дмитрия Медведева с Днем рождения и пожелал здоровья, успехов. День освобождения Белграда в 1944 году ежегодно празднуют 20 октября.