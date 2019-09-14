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14:29   14 Сентября 2019
Россия

Медведев обсудил с белорусским коллегой интеграционные вопросы

Медведев обсудил с белорусским коллегой интеграционные вопросы

Премьер-министры России Дмитрий Медведев и Белоруссии Сергей Румас созвонились по инициативе белорусской стороны, сообщили в пресс-службе правительства РБ 14 сентября. 

«В рамках разговора были обсуждены актуальные для двусторонних отношений вопросы интеграционной повестки», — указано в публикации.

Помимо этого, Румас поздравил Медведева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, энергии и благополучия.

Медведев обсудил с белорусским коллегой интеграционные вопросы

Напомним, что глава российского правительства родился 14 сентября в Ленинграде. В этом году Медведеву исполнилось 54 года. Ранее его пресс-секретарь Олег Осипов рассказал, что празднование дня рождения премьера пройдет в кругу семьи.

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Автор: Анна Манц
#медведев #белоруссия #союзное государство #румас

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