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14:26   14 Сентября 2019
Россия

Беглов поручил отремонтировать разбитую дорогу на улице Ситцевой в Петербурге

Беглов поручил отремонтировать разбитую дорогу на улице Ситцевой в Петербурге

Избранный губернатор Северной столицы Александр Беглов в субботу, 14 сентября, с инспекцией прибыл в Приморский район. Первым делом он осмотрел аварийный участок на Ситцевой улице от Стародеревенской до Планерной, пишут «Невские новости».

До этого момента здесь планировку объекта не вели, а потому комитет по строительству не может продолжить проектирование и реконструкции. Помимо этого, так как данный проект отсутствовал, его не получалось внести в адресную инвестиционную программу.

Беглов осмотрел дорожное полотно, которое оказалось в очень плохом состоянии с ямами и колдобинами. Местные жители сообщили, что разбитый участок мешает движению транспорта. Кроме того, здесь отсутствуют ливневки. Избранный губернатор поручил главе района заняться реконструкцией объекта. К 2020 году она должна не только быть готова, но и поблизости должны быть обустроены тротуары и въезды-выезды во дворы.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов

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