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14:15   14 Сентября 2019
Весь мир

Каталонские власти поддержали открытие представительства в РФ

Каталонские власти поддержали открытие представительства в РФ

Советник по международным делам каталонского женералитета Альфред Боск в субботу, 14 сентября, сообщил, что власти поддержали открытие представительства как в РФ, так и в других странах постсоветского пространства. Сейчас действуют 12 представительств Каталонии за пределами Испании. Несколько месяцев назад открыли представительство в Балтийских странах — в Риге.

Испанский министр иностранных дел Испании назвал незаконным открытие представительств, поскольку внешнеполитическая деятельность — прерогатива Мадрида, а каталонские власти действуют без одобрения Испании. Официальный Мадрид подал иск в Высший суд Каталонии.

«Мы хотели бы присутствовать на пяти континентах и, конечно, мы были бы рады открыть представительства в РФ и на всем постсоветском пространстве»,  — сказал Альфред Боск.

По его словам, растет взаимный обмен, увеличивается число россиян, которые приезжают в Каталонию. Тенденция такова, что обмен между странами продолжится в торговле, туризме, предпринимательстве, культуре и инновациях, считает Боск. Однако советник признал, что открытие представительства Каталонии в РФ в ближайшее время маловероятно «в связи с ограниченным бюджетом».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #представительство #каталония

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