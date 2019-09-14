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14:03   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Власти Украины хотят законодательно уточнить минимальную скорость интернета

Власти Украины хотят законодательно уточнить минимальную скорость интернета

Украинское правительство намерено закрепить минимальную скорость передачи данных в сети на законодательном уровне. Об этом сообщил глава министерства цифровой трансформации страны Михаил Федоров на форуме YES, который проходит 14 сентября в Киеве.

«Мы хотим закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета, которая у нас будет», — сказал он, не уточнив, какой именно порог будет поставлен.

Вместе с тем, на Украине никто не знает, насколько сеть покрывает территорию страны. Этим займутся в ближайшие месяцы, заверил вице-премьер. После внедрения 3G и 4G во всех регионах будут думать насчет сети пятого поколения.

«Наша цель за ближайшие три года — сделать так, чтобы 100 процентов социальной инфраструктуры и 100 процентов населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету», — добавил Федоров.

Ранее новое правительство Украины переименовало четыре министерство и создало два новых. Так, к работе приступило министерство цифровой трансформации, которое основано на базе Государственного агентства по вопросам электронного управления.

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Автор: Анна Манц
#украина #интернет #федоров

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