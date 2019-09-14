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13:49   14 Сентября 2019
Россия

ПФР перечислил факторы, уменьшающие размер пенсии

ПФР перечислил факторы, уменьшающие размер пенсии

Пенсионный фонд России объяснил, из-за чего пенсионные выплаты могут стать меньше, сообщила «Российская газета».

Одной из главных причин назвали переезд в другой город. Дело в том, что в каждом регионе установлен свой коэффициент, который используется при расчете пенсии. Также из выплаты могут вычесть часть неоплаченного штрафа или квартплаты. Это будет происходить до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.

ПФР перечислил факторы, уменьшающие размер пенсии

Вместе с тем, фонд может взыскать «излишки» в ранее выданных пенсиях. Такое может случиться, если пенсионер вовремя не информировал ведомство об обстоятельствах, которые влияют на сумму. В ПФР отметили, что удержание не может превышать 20 процентов от установленной выплаты.

При столкновении с такой проблемой в Пенсионном фонде посоветовали обратиться в клиентские службы организации для разъяснения ситуации.

Напомним, что в будущем году средний размер пенсии достигнет 15 тысяч рублей, а для страховых выплат по старости для неработающих — чуть меньше 16,5 тысяч.

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Автор: Анна Манц
#пенсия #пфр

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