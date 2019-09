Украина проработает «промышленный безвиз» с ЕС

Украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в субботу, 14 сентября, в ходе 16-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил, что страна планирует проработать «промышленный безвиз» с Европейским союзом.

С июня 2017 года украинцы с биометрическими паспортами вправе без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны​​​. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.

По словам министра, важное направление развития страны — промышленный безвиз. Киеву необходимо решить вопросы стандартизации, чтобы украинский бизнес более эффективно торговал с Евросоюзом. Тимофей Милованов надеется, что объемы торговли с европейскими странами вырастут, ведь Киеву важно выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.

Our priority is implementing DCFTA with the #EU. We aim to get business free visa regime with EU. Export promotion is important @yes_ukraine pic.twitter.com/U4iFIdt1vy