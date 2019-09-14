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13:50   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина проработает «промышленный безвиз» с ЕС

Украина проработает «промышленный безвиз» с ЕС

Украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в субботу, 14 сентября, в ходе 16-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил, что страна планирует проработать «промышленный безвиз» с Европейским союзом. 

С июня 2017 года украинцы с биометрическими паспортами вправе без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны​​​. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.

По словам министра, важное направление развития страны — промышленный безвиз. Киеву необходимо решить вопросы стандартизации, чтобы украинский бизнес более эффективно торговал с Евросоюзом. Тимофей Милованов надеется, что объемы торговли с европейскими странами вырастут, ведь Киеву важно выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #украина #промышленность #минэкономики

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