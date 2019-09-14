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ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

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13:34   14 Сентября 2019
Весь мир

ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

Официальный сайт Центрального разведывательного управления США пополнился рассекреченными документами, согласно которым американцы во времена холодной войны разрабатывали план по использованию голубей для разведки.

В частности, в данных рассказывается, как разведчики готовили голубей к выполнению секретных миссий. Так, ряд «учений» планировалось провести в штате Аляска, чтобы птицы были готовы к работе в суровых условиях северных регионов Советского Союза.

В одном из документов напомнили, что голуби способны пролететь большие расстояния вне зависимости от погодных условий, чтобы вернуться в родную голубятню.

«Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения», — продолжили авторы.

Программа «голубиной разведки» не была реализована «по ряду технических и других причин», отметили в американском ведомстве.

ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

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Автор: Анна Манц
#разведка #холодная война #цру #голубь

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