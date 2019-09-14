Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали

Бывшего президента Туниса Зина аль-Абадина Бена Али поместили в одну из больниц саудовской Джидды, сообщили Africanews со ссылкой на дочь экс-главы. Она рассказала о критическом состоянии 83-летнего отца. Напомним, что несколько лет назад у политика обнаружили онкологию.

Бен Али правил Тунисом с 1987 по 2011 годы. Его свергли в результате «жасминовой революции». Экс-лидер нашел убежище в Саудовской Аравии.

15 сентября в африканской республике состоятся президентские выборы. Они станут вторым демократическим избирательным мероприятием в истории Туниса, поэтому за ними будет следить почти все арабские страны, отмечал The National. Эксперты уверены, что голосование либо продемонстрирует победу демократии, либо будут очередным серьезным испытанием.

Вместе с тем, тунисцы не ждут ничего хорошего от выборов. Граждане уверены, что правительство попросту не способно улучшить их качество жизни. Многим важнее прокормить свою семью, нежели верить в демократию.