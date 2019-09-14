Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ПФР перечислил факторы, уменьшающие размер пенсии

ПФР перечислил факторы, уменьшающие размер пенсии

 Цифровая экономика поспособствовала успешности налога для самозанятых

Цифровая экономика поспособствовала успешности налога для самозанятых
Украина проработает «промышленный безвиз» с ЕС

Украина проработает «промышленный безвиз» с ЕС

 Климов назвал «сенсацией с душком» план Украины соединить Черное море с Балтийским

Климов назвал «сенсацией с душком» план Украины соединить Черное море с Балтийским
ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

 Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали

Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали
ПФР перечислил факторы, уменьшающие размер пенсии

ПФР перечислил факторы, уменьшающие размер пенсии

 Цифровая экономика поспособствовала успешности налога для самозанятых

Цифровая экономика поспособствовала успешности налога для самозанятых
Украина проработает «промышленный безвиз» с ЕС

Украина проработает «промышленный безвиз» с ЕС

 Климов назвал «сенсацией с душком» план Украины соединить Черное море с Балтийским

Климов назвал «сенсацией с душком» план Украины соединить Черное море с Балтийским
ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

ЦРУ во времена холодной войны хотело использовать голубей для разведки

 Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали

Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали
13:21   14 Сентября 2019
Весь мир

Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали

Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали

Бывшего президента Туниса Зина аль-Абадина Бена Али поместили в одну из больниц саудовской Джидды, сообщили Africanews со ссылкой на дочь экс-главы. Она рассказала о критическом состоянии 83-летнего отца. Напомним, что несколько лет назад у политика обнаружили онкологию.

Бен Али правил Тунисом с 1987 по 2011 годы. Его свергли в результате «жасминовой революции». Экс-лидер нашел убежище в Саудовской Аравии.

Экс-главу Туниса Бен Али госпитализировали

15 сентября в африканской республике состоятся президентские выборы. Они станут вторым демократическим избирательным мероприятием в истории Туниса, поэтому за ними будет следить почти все арабские страны, отмечал The National. Эксперты уверены, что голосование либо продемонстрирует победу демократии, либо будут очередным серьезным испытанием.

Вместе с тем, тунисцы не ждут ничего хорошего от выборов. Граждане уверены, что правительство попросту не способно улучшить их качество жизни. Многим важнее прокормить свою семью, нежели верить в демократию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#госпитализация #тунис #бен али

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...