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12:53   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Климов назвал «сенсацией с душком» план Украины соединить Черное море с Балтийским

Климов назвал «сенсацией с душком» план Украины соединить Черное море с Балтийским

Беседуя с «Политикой сегодня», зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов сравнил планы Украины соединить водным путем, проходящем через Польшу и Белоруссию, Балтийское и Черное моря со строительством лестницы на Луну. Объяснил это сенатор скудным финансовым положением страны.

«Можно еще лестницу на Луну, и все будет в порядке. Поляки с Украинцами будут гулять по Луне. Вавилонскую башню можно еще построить», — шутит Климов.

В проекте были подмечены интересы поляков, потому как именно они лоббируют строительство судоходного пути. Сенатору не совсем понятны мотивы страны, поскольку все необходимые для Польши грузопотоки проходят через Балтику. Однако с российско-польскими отношениями связывать новый проект сенатор не спешит.

«По-моему, [Польше это надо] только, чтобы напакостить кому-то. <…> Здесь даже выход не в Средиземное море, а в Черное! Если говорить серьезно, то весь грузопоток, который теоретически может интересовать Польшу, он обеспечивается либо через железные дороги в Европе, либо водным транспортом по Балтийскому морю и далее в Атлантику», — сказал собеседник агенства.

Климов сравнил заявление украинского премьера со строительством лестницы на Луну

Климов также заметил, что масштабы работ по проекту и экономики стран — не сопоставимы. Достаточно вспомнить, сколько средств ушло на строительство Евротоннеля под Ла-Маншем, напоминает сенатор — около 10 миллиардов фунтов. Поэтому заявление Украины претендует на «околополитическую» сенсацию. С «душком».

«Если вы сопоставите территорию Панамского перешейка и территорию, о которой идет речь, то я не знаю, кому в голову может придти мысль финансировать все это. Поэтому кроме «околополитических» сенсаций и таких, знаете, с душком, речь идти не может», — уверен сенатор.

Инициатива Украины, может быть, и имела бы какой-то смысл в Средневековье или в Раннехристианский период, но не сегодня. Вопрос остается в мотивации каждой из стран при реализации пути, резюмирует Климов.   

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что правительство Украины планирует реализовать проект по соединению водным путем Балтийского и Черного морей.  По данным экспертов, маршрут составит более двух тысяч километров.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #украина #совфед #климов

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