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12:35   14 Сентября 2019
Весь мир

Вооруженные контрабандисты атаковали военный патруль в Тунисе

Вооруженные контрабандисты атаковали военный патруль в Тунисе

Представитель тунисского министерства внутренних дел сообщил, что правоохранители арестовали четырех вооруженных контрабандистов, которые накануне вечером атаковали военный патруль в провинции Татавин, расположенной в юго-восточной части страны, передает Xinhuanet.

По информации агентства, контрабандисты на вездеходах выстрелили в сторону сотрудников тунисского военного подразделения, после чего их задержали. МВД Туниса попросило местных жителей не приближаться к военным и приграничным буферным зонам в связи с риском обстрела. 

«В ходе операции изъяли два автомата, пулемет, беспилотник и боеприпасы», — уточнили в ведомстве.

Также в ведомстве заявили о решительных мерах в борьбе с попытками как незаконного проникновения на территорию Туниса, так и контрабанды запрещенных товаров из соседних стран, которые в последнее время участились. 

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Автор: Олег Королев
#военные #общество #тунис #контрабандисты

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