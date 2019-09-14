Вооруженные контрабандисты атаковали военный патруль в Тунисе

Представитель тунисского министерства внутренних дел сообщил, что правоохранители арестовали четырех вооруженных контрабандистов, которые накануне вечером атаковали военный патруль в провинции Татавин, расположенной в юго-восточной части страны, передает Xinhuanet.

По информации агентства, контрабандисты на вездеходах выстрелили в сторону сотрудников тунисского военного подразделения, после чего их задержали. МВД Туниса попросило местных жителей не приближаться к военным и приграничным буферным зонам в связи с риском обстрела.

«В ходе операции изъяли два автомата, пулемет, беспилотник и боеприпасы», — уточнили в ведомстве.

Также в ведомстве заявили о решительных мерах в борьбе с попытками как незаконного проникновения на территорию Туниса, так и контрабанды запрещенных товаров из соседних стран, которые в последнее время участились.