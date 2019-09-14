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12:55   14 Сентября 2019
Весь мир

Перевозчик беженцев рассказал, почему сирийцы все активнее возвращаются на родину

Перевозчик беженцев рассказал, почему сирийцы все активнее возвращаются на родину

Специальный корреспондент ФАН в Сирии побывал на границе с Ливаном, где увидел увеличивающиеся потоки возвращающихся в САР беженцев. Журналисту удалось побеседовать с одним из местных жителей, который перевозит вынужденных переселенцев на родину.

Мужчина работает на себя и что почти ежедневно ездит из Ливана в Сирию, доставляя беженцев, решивших вернуться в родную страну. Количество перемещенных лиц, за последнее время на, по его словам, увеличилось на 80%. За минувший месяц он один перевез назад в Сирию около 500 человек.

Собеседник агентства считает, что увеличение потока возвращающихся в страну граждан связано с нем, что внутренняя ситуация в САР налаживается стремительно. По его мнению, в обозримом будущем ближневосточная страна вполне будет способна обогнать по экономическому развитию некоторых своих соседей, которых война не затронула.

«Честно сказать, сейчас в Ливане слабая экономика, а у Сирии очень высокий потенциал. И сейчас наша страна возрождается. Люди устали в Ливане, хотят вернуться домой, снова заняться своей работой», — заявил мужчина.

Перевозчик беженцев рассказал, почему сирийцы все активнее возвращаются на родину

Он также подчеркнул весомую роль России в налаживающейся обстановке. Ведь, отметил водитель, именно российская сторона смогла не только спасти арабскую республику от неминуемой гибели под натиском террористов, но и значительно помочь восстановить разрушенную страну.

«Благодаря российским войскам ситуация в Сирии стабилизировалась. У нас была очень тяжелая ситуация. Россия очень сильно помогла. С РФ у САР отношения точно будут отличные», — отметил собеседник агентства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время в Сирию каждый день возвращается свыше тысячи беженцев. Нормализовать обстановку в стране и обеспечить вернувшимся гражданам возможность снова жить на родите в значительной степени помогли российские военные. Сегодня сирийцы возвращаются домой не только из Ливана, но также из Иордании и Турции.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #беженцы

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