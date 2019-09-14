Цифровая экономика поспособствовала успешности налога для самозанятых

Цифровая экономика и возникновение соответствующих платформ стали основой для появления нового налогового режима для самозанятых, уверен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Об этом сообщил телеканал «360».

Ведомство создало не только мобильное приложение «Мой налог», но и API-интерфейс, который помогает в интеграции с крупнейшими цифровыми площадками. К тому же, партнерами службы стали свыше 20 организаций, среди которых Сбербанк, ЦИАН и Яндекс, напомнил Мишустин. Все это помогает «капитализации» компаний, налоговой прозрачности, а также позволило гражданам избавиться от проблем при уплате налогов.

«Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему», — подчеркнул глава ФНС.

С аналогичной позицией выступает и глава Сбербанка Герман Греф. Мир, в частности Россия, и технологии претерпели кардинальные изменения. А государство должно оперативно реагировать на подобное. Вместе с тем, к экономической жизни подключается все больше людей, которые выросли в эпоху интернета, и стране важно идти в ногу с молодежью. Греф уверен, что налоговое ведомств удачно реализовало модель взаимодействия между рынком и молодым поколением через API.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заметил, что россияне при уплате налогов не ориентируются на их размер — они доверяют государству. Новый режим помогает самозанятым не просто легализоваться, а участвовать в экономической жизни целой страны.

Даже министерство финансов признало проект удачным, что подтверждал его глава Илья Топилин.

Напомним, что эксперимент по налогу для самозанятых проходит в Республике Татарстан, а также в Московской и Калужской областях. В нем участвуют уже свыше 200 тысяч людей. За это время задекларированный доход россиян составил 20 миллиардов рублей. Согласно данным, наиболее активно режим используют в областях аренды недвижимости, перевозки пассажиров, репетиторства и рекламы.