Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

Представитель столичного департамента транспорта в субботу, 14 сентября, сообщил, что провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на Московских центральных диаметрах. По его словам, сейчас пассажиры пригородных электричек провозят домашних животных с оплатой в размере 25 процентов от стоимости билета, а бесплатно проезжать разрешили только собакам-поводырям​​​.

«На МЦД проезд для животных — бесплатный, при этом останутся актуальными правила провоза животных, действующие сейчас в пригородных электричках», — добавили в департаменте.

Провозить животных можно при наличии ветеринарного паспорта. При этом животных, кроме кошек, собак-поводырей и собак мелких и крупных пород в намордниках, перевозить необходимо в клетках или специальных переносках.

Запуск первых МЦД, по информации «РЖД», запланировали на ноябрь 2019 года. Первый и второй Московские центральные диаметры — 132 километров пути, 66 станций, с 27 из которых можно пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.