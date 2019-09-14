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Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

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12:22   14 Сентября 2019
Общество

Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

Представитель столичного департамента транспорта в субботу, 14 сентября, сообщил, что провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на Московских центральных диаметрах. По его словам, сейчас пассажиры пригородных электричек провозят домашних животных с оплатой в размере 25 процентов от стоимости билета, а бесплатно проезжать разрешили только собакам-поводырям​​​.

«На МЦД проезд для животных — бесплатный, при этом останутся актуальными правила провоза животных, действующие сейчас в пригородных электричках», — добавили в департаменте.

Провозить животных можно при наличии ветеринарного паспорта. При этом животных, кроме кошек, собак-поводырей и собак мелких и крупных пород в намордниках, перевозить необходимо в клетках или специальных переносках.

Запуск первых МЦД, по информации «РЖД», запланировали на ноябрь 2019 года. Первый и второй Московские центральные диаметры — 132 километров пути, 66 станций, с 27 из которых можно пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #животные #мцд

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