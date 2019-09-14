Заксобрание Севастополя единогласно избрало спикера парламента

Законодательное собрание Севастополя на первой сессии проголосовало за председателя парламента. Депутаты предложили только одну кандидатуру на пост — сопредседателя севастопольского штаба Общероссийского народного фронта, единоросса Владимира Немцева.

На тайном голосовании все 24 зарегистрированных в зале парламентария избрали его. Для победы кандидату было достаточно 13 голосов.

В выступлении перед процедурой Немцев выразил уверенность, что депутаты второго созыва сделают все для реализации данных избирателям обещаний.

«Со своей стороны хочу заверить, что, будучи избранным, приложу все силы, используя свои знания и опыт, для того, чтобы заксобрание Севастополя стало единым эффективным механизмом, единой командой для решения совместно с правительством города Севастополя всех задач и проблем в интересах города, во благо Севастополя и России», — добавил он.

11 сентября глава Горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко сообщил, что выборы в Заксобрание 8 сентября утверждены. По их результатам, в парламенте разместились представители шести партий. Члены «Единой России» получили 15 из 24 мандатов.