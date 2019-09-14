Зеленский заявил, что вскоре в Раду внесут законопроект о статусе ветерана

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, на открытии национальных соревнований «Игры Непокоренных» заявил, что в ближайшее время в Верховную раду внесут проект закона о статусе ветерана, определяющий механизм определения статуса участника боевых действий. Об этом в субботу, 14 сентября, заявила пресс-служба американского посольства в Киеве.

Ранее в партии Зеленского призвали принять закон о ветеранах и создать агентство по льготам.