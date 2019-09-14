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11:56   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что вскоре в Раду внесут законопроект о статусе ветерана

Зеленский заявил, что вскоре в Раду внесут законопроект о статусе ветерана

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, на открытии национальных соревнований «Игры Непокоренных» заявил, что в ближайшее время в Верховную раду внесут проект закона о статусе ветерана, определяющий механизм определения статуса участника боевых действий. Об этом в субботу, 14 сентября, заявила пресс-служба американского посольства в Киеве.

Ранее в партии Зеленского призвали принять закон о ветеранах и создать агентство по льготам.

«Верю, что этот законопроект, который разрабатывало министерство ветеранов, скоро появится в парламенте», — заявил украинский президент.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #зеленский

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