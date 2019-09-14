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11:35   14 Сентября 2019
Россия

Cемь человек стали жертвами ДТП с автобусом в Ярославской области

Cемь человек стали жертвами ДТП с автобусом в Ярославской области

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым авто в Ярославской области. Жертвами аварии стали семь человек и еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает в субботу, 14 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Заячий Холм. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины произошедшего выясняются.

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #ярославская область

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