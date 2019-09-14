Cемь человек стали жертвами ДТП с автобусом в Ярославской области

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым авто в Ярославской области. Жертвами аварии стали семь человек и еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает в субботу, 14 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Заячий Холм. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины произошедшего выясняются.